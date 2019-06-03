США готовы говорить с Ираном «без предварительных условий»

Соединенные Штаты готовы на переговоры с Ираном без предварительных условий о его ядерной программе, но должны видеть, что страна ведет себя как «нормальная нация», заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters .

Напряжение между двумя странами резко возросло в прошлом месяце, спустя год после того, как президент США Дональд Трамп отказался от сделки Ирана 2015 года с мировыми державами по обузданию ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

Вашингтон, который вновь ввел санкции в прошлом году, резко ужесточил их с начала мая, приказав всем странам прекратить импорт иранской нефти. Он намекнул на военное противостояние, направив дополнительные силы в регион в ответ на то, что называет «иранскими угрозами». Иран же заявил, что может увеличить производство обогащенного урана сверх дозволенного соглашением уровня, хотя еще не сделал этого.

На вопрос о словах президента Ирана Хасана Рухани о готовности провести переговоры, если Вашингтон проявит к нему уважение, Помпео сказал: «Мы готовы вступить в разговор без предварительных условий. Мы готовы сесть [за переговоры]». Он добавил, что Трамп долгое время говорит о своей готовности переговорить с Ираном. Тем не менее, Вашингтон продолжит работу по «обращению вспять пагубной активности» Ирана на Ближнем Востоке, ссылаясь на поддержку Тегераном «Хезболлы» и сирийского правительства.

«Мы, безусловно, готовы к этому разговору, когда иранцы смогут доказать, что хотят вести себя как нормальная нация», – сказал Помпео на пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Позднее Госдеп указал на замечания Трампа, сделанные почти год назад, в которых утверждалось, что он готов провести переговоры с Ираном без предварительных условий. Отвечая на последние замечания Помпео, в воскресенье Рухани высказался о том, что Соединенные Штаты должны вернуться за стол переговоров и возобновить соблюдение сделки 2015 года: «Другая сторона, которая вышла из-за стола переговоров и нарушила договор, должна вернуться в нормальное русло», – говорится в его заявлении, размещенном на сайте правительства. В субботу же Рухани предположил, что Иран, возможно, захочет провести переговоры, если Вашингтон проявит к нему уважение, но сказал, что Тегеран не позволит принуждать себя к переговорам. Также он назвал готовность США к «безусловным» переговорам «признанием силы Ирана».

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал слова Помпео: «Исламская Республика Иран не обращает внимания на игру слов и проявление скрытых намерений в новых формах».

Обе стороны в последние недели высказали противоречащие друг другу замечания относительно возможности переговоров, заявляя при этом, что первый шаг должна сделать другая сторона. Так, еще в прошлый понедельник Трамп заявил, что он надеется, что Иран придет за стол переговоров. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи (за которым закреплена высшая власть в стране с 1989 года) же ответил в среду, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.