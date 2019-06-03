Почти все вопросы вышедших на митинг в столице многодетных матерей ранее были решены – акимат

Аким столицы Бахыт Султанов и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев начали личный прием многодетных матерей, которые вышли сегодня на очередной митинг. На приеме также присутствовал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, сообщается на сайте акимата города.

«Все женщины (около 70 человек) - участники мероприятия около здания правительства. Они требовали встречи с руководством страны. Основные их требования касались условий предоставления жилья в собственность. Так, многодетные требовали отменить 10-процентный первоначальный взнос; отменить 2% годовых по ипотеке (ввести рассрочку на покупку квартиры); предоставить жилье сразу в собственность, а не в аренду. Стоит отметить, что практически все женщины ранее приходили на личный прием к акиму города, а также министру труда и социальной защиты населения Бердибеку Сапарбаеву. Практически все вопросы, которые поднимались женщинами, были решены руководством акимата и министерством», - говорится в сообщении.

В частности, им оказывались конкультации по получению адресной социальной помощи и пособий, полагающихся многодетным семьям, а также о льготах для детей из многодетных семей. Руководство города оперативно решало все просьбы многодетных матерей по обеспечению детей местами в детских садах (в том числе, инклюзивных), акимат обеспечил детей бесплатными путевками в летние лагеря. В рамках всеобуча всем шолкьникам из числа малообеспеченных многодетных семей были выданы канцелярские товары и форма, а всем желающим родителям были предоставлены рабочие места или направления на обучающие курсы с последующим трудоустройством.

«Что касается требований женщин «предоставить жилье в кратчайшие сроки», то им неоднократно разъяснялись положения жилищного законодательства и программы «Баспана» и правила получения жилья очередниками», - подчеркивают в акимате.

Ранее глава города Бахыт Султанов ноднократно сообщал о том, что в столице расширяются объемы строительства муниципального жилья. В частности, по его словам, в этом году будут сданы 900 квартир очередникам (против 182 в прошлом году).

«Ежегодно количество выдаваемых муниципальных квартир мы стараемся увеличивать. Но у меня по закону инструменты тоже ограничены. Мы привлекаем спонсоров, и эти квартиры также отдаем в порядке общей очереди, чтобы не возникало спорных моментов», - подчеркивал аким.

Как сообщалось, сегодня десятки многодетных матерей собрались у Акорды и парламента, требуя, чтобы к ним вышли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин. Многодетные матери заявили, что предлагаемая правительством программа по обеспечению многодетных жильем неэффективна. Их доходов недостаточно для приобретения жилья, поэтому они считают, что жилье должно предоставляться без первоначального взноса и банковских комиссий. Полиция взяла митингующих в плотное кольцо. Женщины начали сидячую мирную акцию и намерены были объявить бессрочную голодовку.

Напомним, что 16 мая около 40 многодетных матерей с детьми собрались в 200 метрах от здания конгресс-центра, где проходило пленарное заседание Астанинского экономического форума с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Они также выкрикивали «Жилье нашим детям!» и требовали встречи с Елбасы. По словам одной из многодетных матерей, в первую очередь их интересуют вопросы выдачи бесплатного жилья, адресной социальной помощи, трудоустройства. Именно после этой акции протеста Султанов и Сапарбаев провели личный прием многодетных матерей, выслушали их, и в акимате тогда пообещали, что все просьбы будут оперативно проанализированы, по каждому обращению будут даны разъяснения.