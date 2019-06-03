На выборы президента Казахстана аккредитованы более 1 тыс. международных наблюдателей

На выборы президента Казахстана аккредитованы более 1 тыс. наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, сообщила пресс-служба ЦИК.

Сегодня поступило представление МИД РК на аккредитацию 11 наблюдателей миссии СНГ и 2 наблюдателя миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Наряду с этим представлены 33 наблюдателя от 7-ми иностранных государств: Великобритании, Индии, Китая, Палестины, РФ, США, Грузии. Все 46 наблюдателей были вынесены для аккредитации на заседании.

«Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций начата 12 апреля и завершена Центризбиркомом 3 июня в 18.00 ч. в день ее завершения. (…) Всего для наблюдения за выборами президента Республики Казахстан аккредитованы 1013 наблюдателей. Из них 866 наблюдателя от 9 международных организаций и 147 наблюдателя от 41 иностранного государства», - сообщили в Центризбиркоме.

Из общего количества наблюдателей 43 являются представителями центральных избирательных органов иностранных государств. При этом государства, которые направили наблюдателей, представлены 4 континентами: Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка.