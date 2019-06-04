Военный совет Судана объявил о формировании временного правительства

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан в телеобращении к нации объявил о начале формирования временного правительства в стране, сообщает РИА Новости. Он также призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев и объявил о прекращении переговоров с оппозицией.

«Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей станет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, а также создание условий для проведения выборов, чтобы суданский народ смог честно избрать свое руководство», - сказал аль-Бурхан, добавив, что военный совет «передаст власть тому, кого выберет народ».

В понедельник суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы и подступы к площади, активно применялось огнестрельное оружие. По сообщению оппозиционного комитета врачей Судана, в результате разгона лагеря погибли не менее 35 человек, сотни получили ранения. Комитет заявляет, что точное число погибших установить невозможно, так как «вооруженные ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей». Кроме того, по словам протестующих и медиков, тела многих погибших были выброшены в реку Нил.

Суданская оппозиция обвинила в разгоне лагеря переходный военный совет и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.