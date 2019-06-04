Полностью обеспечить казахстанцев централизованным водоснабжением планируется в 2023 году

Обеспечить на 100% централизованным водоснабжением сельское и городское население Казахстана планируется через 4 года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на заседании правительства во вторник.

«Из общей численности по стране 18,4 млн человек доступ к централизованному водоснабжению имеют 90,2% или 16,5 млн человек. По итогам 2018 года в городах централизованным водоснабжением обеспечено 10,0 млн человек из 10,6 млн человек. Это составляет 94,5% городского населения. Оставшаяся часть населения пользуется водоразборными колонками. Для улучшения качества жизни в городах в текущем году планируется увеличить данный показатель до 97%, а в 2023 году – до 100 %», - рассказал Скляр.

В сельской местности, по его словам, централизованным водоснабжением обеспечены 6,5 млн человек или более 84%. Остальные используют «локальные источники водоснабжения».

«Министерством планируется в 2019 году достичь показателя 88% и в 2023 году охватить 100% населения соответствующей инфраструктурой», - пообещал министр.

Скляр отметил, что на сегодня МИИР выработало план обеспечения сел «услугами водоснабжения гарантированного качества и объема». Так, для обеспечения малых сел с населением менее 200 человек качественной питьевой водой целесообразно устанавливать комплексные блок-модули очистки воды, отмечает министр. Таким образом водой будут обеспечены 1333 села.

«Тогда как в 1274 селах с населением более 200 человек будет централизованное водоснабжение. Таким образом, 1,2 млн человек в 2607 селах будет обеспечено услугами водоснабжения, соответствующих санитарным нормам», - добавил Скляр.

Вместе с тем глава ведомства предлагает в целях «комплексного развития сел» передать функции обеспечения питьевой водой и услугами водоотведения сельских населенных пунктов в МСХ. На сегодня министерство сельского хозяйства отвечает за строительство и реконструкцию групповых водоводов за пределами населенных пунктов, а МИИР – за развитие внутрипоселковых сетей.

«Это позволит единому государственному органу вести работу по обеспечению сельского населения услугами водоснабжения от источника до конечного потребителя. Такой положительный опыт уже действует в Кызылординской области, когда в 2017 году управление системами водоснабжения сел в пилотном режиме взяло под свою ответственность подведомственная организация МСХ. Одобрение данного вопроса позволит более эффективно реализовывать спецпроект «Ауыл - Ел бесігі», - считает Скляр.

В свою очередь министр сельского хозяйства Сапархан Омаров согласился с этим предложением, отметив проблему отсутствия комплексного подхода при реализации проектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.

«В целях комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения, МСХ необходимо наделить функциями по комплексной реализации проектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах. А функции заказчика по строительству и реконструкции всех групповых водопроводов и внутрипоселковых сетей в селах, подвешанных к ним, закрепить за Единым оператором», - сказал министр.

Он назвал ряд преимуществ такое схемы: при наличии необходимых разрешительных документов и лицензии на соответствующий вид деятельности, Единый оператор может осуществлять строительство собственными силами, совмещая функции заказчика и подрядчика, что позволит сократить сроки реализации проектов; являясь в одном лице заказчиком и эксплуатирующей организацией, будет заинтересован в качественном строительстве объекта; проектирование объектов и технический надзор будут осуществляться аттестованными специалистами оператора, что позволит сэкономить бюджетные средства.

При этом заказчиком строительства и реконструкции локальных систем водоснабжения и водоотведения МСХ предлагает оставить местные исполнительные органы.

«Таким образом, за МСХ будут закреплены функции координации вопроса развития систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и администрирования бюджетных программ», - заключил Омаров.