Минимизировать иностранную рабочую силу на предприятиях поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Атырауской области, на встрече с общественностью региона дал поручение правительству минимизировать иностранную рабочую силу на предприятиях, сообщила Акорда в Twitter.

Как отметил Токаев, заработная плата должна быть одинаковая по уровню квалификации как для иностранных работников, так и для местных.

«Понятно, что вопрос в том, соответствуют ли наши сотрудники высоким стандартам образования и опыта работы. Мы должны тренировать, учить и довести его до необходимого уровня. Акимат и правительство должны определить, сколько человек будет обучено по какой специальности. Эта мера позволит минимизировать иностранную рабочую силу», - поручил президент.

По его словам, «сегодня 70% отечественных работодателей не удовлетворены знаниями выпускников колледжа, и иностранные компании имеют высокий спрос на своих сотрудников».

«Поэтому необходимо готовить высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли региона. Одним из способов является создание квалификационных центров на базе современных колледжей», - считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что необходимо также повышать долю местного содержания в закупках товаров и услуг для трех крупных нефтегазовых проектов. По его словам, в 2018 году она составила 34%.

«В чем проблема? Почему бы не изменить?», - задался вопросом Токаев.

Также он призвал поддерживать местных производителей. Глава государства отметил, что сейчас по налогам и другим бюджетным платежам есть льготы только для иностранных поставщиков, в результате наши предприниматели даже не пытаются участвовать в конкурсах, потому что знают, что это бесполезно, импортный продукт все равно дешевле.

«Эта систематическая проблема должна быть решена правительством. Нам необходимо создать четкую, прозрачную систему, которая обеспечит честную конкуренцию между всеми компаниями», - поручил Токаев.

Кроме этого, глава государства констатировал, что контракты с инвесторами реализуются не в полной мере.

«Мы выступаем за стабильность всех контрактов, но не все их возможности используются в полной мере. По Кашагану мы договорились о проекте на $20 млн, чтобы сделать госзакупки доступными для отечественных компаний. На практике ТШО этот проект не реализовал. Я поручаю правительству работать с консорциумами», - сказал Токаев.