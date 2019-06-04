В столичном офисе Nur Otan десятки людей требуют встречи с Токаевым

В центральном офисе партии Nur Otan в столице Казахстана десятки граждан, несогласных с судебными решениями, требуют встречи с президентом страны и кандидатом от партии Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Радио Азаттык .

Люди, прибывшие из разных регионов, скандируют: «Токаева к нам!», а также развернули баннер с призывами к отставке судей Верховного суда Казахстана и к обеспечению законности. По словам собравшихся, ранее они столкнулись с неправомерными действиями судебных либо силовых органов, а попытки восстановить свои права через суды и прокуратуру безрезультатны. В частности, здесь находится прибывшая из Бишкека жена Уланбека Мурадилова, в апреле приговоренного судом в Алматы к 10 годам лишения свободы вместе с двумя другими гражданами Кыргызстана по делу «о контрабанде». Асель Макеева сказала журналистам, что суд проигнорировал представленные свидетельства их невиновности, поэтому она прибыла в казахстанскую столицу «искать справедливости».

Представитель инициативной группы и гражданский активист Санавар Закирова пояснила, что 24 мая инициативная группа направила Токаеву официальное письмо, в котором предложила встретиться с группой граждан, несогласных с вынесенными в отношении них судебными решениями, и рассказать о возможных мерах реагирования и реформе судебной системы.

«Мы не получили ответа ни от кандидата, ни от его доверенных лиц. Соответственно, если он не отказал, значит, он согласен встретиться с электоратом», - сказала Закирова.

Также Закирова заявила, что люди не намерены расходиться до тех пор, пока Токаев не прибудет на встречу. Однако вышедший к собравшимся заведующий столичным штабом кандидата Арыстангали Сансызбаев проинформировал, что глава государства в настоящее время находится в рабочей поездке в другом регионе (в Атырауской области – V), и пообещал «довести информацию до руководства».

Напомним, что накануне в столице десятки многодетных матерей требовали встречи с президентом для решения их жилищных проблем и усиления социальной поддержки многодетных. После окружения полицией на подходе к президентской резиденции матери провели многочасовую сидячую акцию протеста, затем к ним вышел руководитель администрации президента Бакытжан Сагинтаев. Вечером Касым-Жомарт Токаев, находившийся с рабочей поездкой в Жамбылской области, написал в своем Twitter, что поручил создать рабочую группу для решения вопросов многодетных матерей, и добавил, что «нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству».