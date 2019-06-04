В Алматы обсудили право на мирные собрания

4 июня в Алматы организовали слушания по проекту «Право на свободу мирных собраний в контексте предупреждения экстремизма и терроризма». Спикеры обсудили отсутствие права на мирные собрания в Казахстане и неправомерные действия сотрудников полиции.

Представляли новую концепцию проекта, а также рассказывали о проведении мирных собраний правозащитники Маржан Аспандиярова, Бахытжан Торегожина, Евгений Жовтис, Ерлан Калиев и журналист Рысбек Сарсенбай. Позже к дискуссии присоединились эксперт Сергей Дуванов и активисты Альнур Ильяшев, Асия Тулесова и Раиса Дюсембаева.

За неделю до слушаний спикеры разослали приглашения кандидатам в президенты РК, однако ответы так и не были получены. По-настоящему удивить собравшихся удалось только представителю партии Nur Otan Рахману Алшанову, который представлял интересы Касым-Жомарта Токаева.

Евгений Жовтис в своем докладе подчеркнул, что права казахстанцев на организацию и участие в мирных собраниях постоянно ущемляются и не соответствуют международному праву. «Свобода собраний, также как и свобода объединения и свобода слова - это естественное свойство человека, он рождается с этими правами. Государство в этом случае обязано помогать реализовать это право».

Правозащитница Бахытжан Торегожина обратилась к Рахману Алшанову и поинтересовалась, почему правящая партия Nur Otan допустила помещение многодетной матери Оксаны Шевчук под домашний арест на два месяца. Торегожину поддержала адвокат задержанной - Гульнара Жуаспаева. Вопрос ввел депутата маслихата города Алматы в ступор. Оказалось, что Алшанов не в курсе, когда, где и почему задержали Оксану Шевчук, однако он пообещал донести это дело до Токаева.

Эксперт Сергей Дуванов, который проводит мониторинг количества митингующих, поделился следующей статистикой: если в 2012-13 годах в Казахстане прошло 119 митингов, то в 2018 году - всего 33, каждый из которых - несанкционированный. При этом почти половина народных волнений возникли из-за недовольства политикой страны.

Помимо докладов, алматинские активисты поделились с депутатом историями своих задержаний. В частности, 75-летняя Раиса Дюсембаева, которая была задержана 9 мая, рассказала, что у нее забрали видеокамеру и телефон, которые она не может забрать до сих пор. «Что это вообще такое? Правоохранительные органы не хотят нормально работать. Я была после операции, меня нельзя было хватать за руки!» Она вплотную подошла к столу Алшанова и спросила: «Чем я опасна?». Из зала прозвучал ответ: «Вы можете подняться и открыто задать неудобный вопрос, поэтому вы представляете опасность».

Микрофон взяла и активистка Асия Тулесова. Она села рядом с депутатом и призвала его к честным выборам. Тогда Алшанов заверил, что у каждого гражданина есть выбор и право голоса, и призвал голосовать за Токаева.

Спикеры уже подготовили шесть документов - проекты разработанных и обновленных законов, например, компромиссный закон, который, в том числе, подразумевает под собой неприкосновенное право на мирные и спонтанные собрания в любом месте страны. Рахман Алшанов пообещал рассмотреть данные проекты и ознакомить с ними Касым-Жомарта Токаева.