В Казахстане не хватает спасателей на водоемах – КЧС

В Казахстане с начала года на водоемах утонули 76 человек, из них 40 детей, сообщил на брифинге в среду глава комитета по ЧС Владимир Беккер. Вместе с тем он отметил, что в стране не хватает спасателей, работающих на водоемах.

«Купальный сезон начался, и, к сожалению, у нас за истекшие сутки двое человек погибли. С начала года уже утонули 76 человек, из них 40 детей», - сказал Беккер, уточнив, что в Акмолинской области вчера в карьере утонул 28-летний парень, а в Павлодарской области 3 июня во время купания в «необорудованном месте» утонул 38-летний мужчина.

Вместе с тем глава КЧС сообщил, что изменена статистика учета утонувших.

«Если мы в те годы брали тех лиц, которые утонули непосредственно во время купания, то, начиная с 1 января 2019 года, мы стали брать на учет всех утонувших, смерть которых наступила в результате попадания воды в лёгкие. Для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы разложить эту причину и понять, как и где нужно работать в целях профилактики для того, чтобы люди не гибли. Из этого общего числа 76 человек 27 случаев – это гибель людей в результате рыболовства. 22 человека утонули при купании, 2 человека – при спасении утопающих (1 в Нур-Султане и 1 в Атырауской области), при переправе через водоем 2 человека утонули, и 8 детей утонули в арыках и поливных каналах. Как правило, это дети малолетнего возраста, оставшиеся без присмотра родителей», - рассказал Беккер.

При этом он отметил, что «в целом по стране около 50 тыс. водоемов, которые используются населением для отдыха, рыбной ловли или ведения хозяйства», а спасателей насчитывается всего 1380 человек.

«Даже по одному спасателю мы не в состоянии выставить на эти водоемы», - констатировал Беккер.