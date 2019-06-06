В Алматы запускают сервис проката электросамокатов

В Алматы запускают сервис поминутной аренды электрических самокатов «OZIM SCOOTERS». По информации пресс-службы городского акимата, в ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек ознакомился с принципами работы первого в стране подобного проекта, реализуемого частными инвесторами.

«Уже в июле планируется разместить 35 станций с 300 электросамокатами, оборудованными антиванадальной защитой и GPS трекерами. Сервис будет доступен при помощи мобильного приложения, которое позволит осуществлять мониторинг станций на наличие свободных самокатов и отслеживать собственный маршрут по карте», - говорится в сообщении.

По словам молодых алматинских стартаперов, электросамокат становится все более популярным способом передвижения в городах, учитывая компактность и экологичность.

«Мировая практика показывает, что длительность поездки на арендованном электросамокате составляет 5-7 минут. Зачастую его используют, чтобы добраться до станции метро или автобусной остановки. Через наше приложение на «Android» и «IOS» пользователи смогут оплатить за аренду с помощью банковской карты. Планируется ввести оплату карточкой «ОНАЙ», - отметил директор компании Асылбек Есенов.

До конца года планируется поставить еще 500 самокатов.