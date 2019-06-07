Аналитики отмечают укрепление конкурентных позиций банка
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S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+»
Фото пресс-службы ForteBank

Накануне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank с «В» до «B+», прогноз - «Стабильный», сообщает пресс-служба банка.

«Мы повысили рейтинги ForteBank, поскольку считаем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов. Мы считаем, что опытная управленческая команда ForteBank и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности», - приводится в сообщении мнение аналитиков S&P.

«Повышение рейтинга до уровня «В+», агентством S&P Global Ratings является для банка важным событием и высокой оценкой работы всей команды. Улучшение рейтинга является очередным показателем усиления рыночных позиций ForteBank в Казахстане и позволяет нам продолжать предоставлять качественные услуги нашим клиентам. ForteBank демонстрирует положительные финансовые результаты, сохраняя лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности», - отметил в свою очередь председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

По итогам 2018 года ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности.

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