S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+»

«Мы повысили рейтинги ForteBank, поскольку считаем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов. Мы считаем, что опытная управленческая команда ForteBank и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности», - приводится в сообщении мнение аналитиков S&P.

«Повышение рейтинга до уровня «В+», агентством S&P Global Ratings является для банка важным событием и высокой оценкой работы всей команды. Улучшение рейтинга является очередным показателем усиления рыночных позиций ForteBank в Казахстане и позволяет нам продолжать предоставлять качественные услуги нашим клиентам. ForteBank демонстрирует положительные финансовые результаты, сохраняя лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности», - отметил в свою очередь председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

По итогам 2018 года ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности.