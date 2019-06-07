В этом году в Казахстане засеяно 19 млн га
  • 150
Урожай зерна в этом году МСХ ожидает на уровне прошлого года
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

В текущем году министерство сельского хозяйства ожидает получить урожай зерна не менее уровня прошлого года, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в правительстве первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Отметим, что по итогам 2018 года Казахстан собрал 20,3 млн тонн зерна в чистом весе, 22,8 млн – в бункерном.

«Если сейчас назвать прогноз на будущий урожай, то предпосылки хорошие. Мы провели в оптимальные сроки посевную кампанию с качественными семенами. Вовремя внесли минеральные удобрения, осадки около нормы и выше нормы в некоторых регионах. Поэтому мы ожидаем не ниже уровня прошлого года. Урожай будет. Конечно, это зависит еще от того, как мы подготовимся к уборочной кампании, как погодно-климатические условия повлияют на этот момент. Будем стараться, чтобы убрать без потерь», - заявил Сапаров.

В целом, по информации Минсельхоза, площадь весеннего сева в этом году составила 19,0 млн га, из них зерновые культуры – 14,5 млн га, масличные культуры – 2,7 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 458,3 тыс. га, кормовые культуры – 1,2 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 144,0 тыс. га.

Для проведения посевной кампании под урожай текущего года было засыпано порядка 2,5 млн тонн семян, запланировано внесение 471,4 тыс. тонн удобрений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Град ожидается в трех областях Казахстана
Новости
В Алматы презентовали гражданскую декларацию «Оян, Казахстан»
Новости
В столице Казахстана многодетные матери снова вышли на митинг
Новости
Токаев заявил, что продолжит курс на партнерство Казахстана с ЕС
Новости
Гражданские активисты подали в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan
Новости
В столичном офисе Nur Otan десятки людей требуют встречи с Токаевым