Урожай зерна в этом году МСХ ожидает на уровне прошлого года

В текущем году министерство сельского хозяйства ожидает получить урожай зерна не менее уровня прошлого года, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в правительстве первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Отметим, что по итогам 2018 года Казахстан собрал 20,3 млн тонн зерна в чистом весе, 22,8 млн – в бункерном.

«Если сейчас назвать прогноз на будущий урожай, то предпосылки хорошие. Мы провели в оптимальные сроки посевную кампанию с качественными семенами. Вовремя внесли минеральные удобрения, осадки около нормы и выше нормы в некоторых регионах. Поэтому мы ожидаем не ниже уровня прошлого года. Урожай будет. Конечно, это зависит еще от того, как мы подготовимся к уборочной кампании, как погодно-климатические условия повлияют на этот момент. Будем стараться, чтобы убрать без потерь», - заявил Сапаров.

В целом, по информации Минсельхоза, площадь весеннего сева в этом году составила 19,0 млн га, из них зерновые культуры – 14,5 млн га, масличные культуры – 2,7 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 458,3 тыс. га, кормовые культуры – 1,2 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 144,0 тыс. га.

Для проведения посевной кампании под урожай текущего года было засыпано порядка 2,5 млн тонн семян, запланировано внесение 471,4 тыс. тонн удобрений.