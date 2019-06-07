В Казахстан они приехали из интереса
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Делегация из Бразилии впервые выступит наблюдателями на выборах в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Три представителя Бразилии будут наблюдать за выборами президента Казахстана. В нашу страну они приехали впервые, но уже отметили, что организация выборов проведена очень хорошо.

«Считаю, что организация выборов проведена очень хорошо. Все международные наблюдатели находятся здесь с целью наблюдения за выборами. Считаю, что результат нашей работы будет позитивным», - заявил в пятницу в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии сенатор национального конгресса Бразилии Франциско Де Ассис Родригес.

Он отметил, что всего из Бразилии прилетели три наблюдателя, которые будут работать на четырех избирательных участках столицы.

«В первый раз мы участвуем в выборах в Казахстане. В этом году ради общего интереса мы посещаем вашу страну», - заключил Родригес.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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