Дожди сохранятся в Казахстане еще в течение трех дней

В предстоящие трое суток 8-10 июня циклон и связанные с ним фронты будут по-прежнему вызывать в Казахстане кратковременные дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

«Глубокий и очень активный циклон с атмосферными фронтами был причиной дождей в большинстве областей Казахстана. На востоке и юго-востоке республики местами прошли сильные и очень сильные дожди. В предстоящие трое суток циклон и связанные с ним фронты будут перемещаться на восток, но по-прежнему вызывать кратковременные дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные, и понижение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

Только на западе республики, по данным синоптиков, 9-10 июня на северо-западе с распространением антициклона будет без осадков, днем воздух прогреется до +28+33°С, местами до +35+38°С.