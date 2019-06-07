Корреспондента интернет-издания Meduza задержали в Москве

Специальный корреспондент интернет-издания Meduza Иван Голунов, известный своими расследованиями коррупции в московской мэрии, в четверг, 6 июня, был задержан в Москве. Как рассказал Русской службе Би-би-си адвокат Дмитрий Джулай, Голунов был задержан в тот момент, когда направлялся на встречу с источником.

По словам адвоката, спецкора задержали несколько оперативников, при досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

В отделе полиции, куда доставили Голунова, журналисту сообщили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Журналист вину не признает и считает это провокацией. Адвокат Голунова сообщил, что с момента задержания спекорреспонденту интернет-издания Meduza не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Джулай также рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать скорую в отделение сотрудники полиции отказались, заявив, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста.

Журналист Иван Голунов специализируется на расследованиях коррупции в столичной мэрии. Его последнее журналистское расследование, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. А перед задержанием Голунов готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.