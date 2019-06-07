«КазТрансОйл» вернул потребителям свыше 1 млрд тенге

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК в отношении АО «КазТрансОйл» проведена проверка на предмет соблюдения законодательства «О естественных монополиях». По результатам проверки установлены факты нарушения норм закона, сообщила пресс-служба комитета.

«Указанные нарушения обусловлены тем, что АО «КазТрансОйл» не выполнило обязанности по исполнению тарифной сметы за 2014, 2016, 2017 годы и инвестиционной программы за 2014 год на общую сумму 1 041 133 640 тенге. В связи с чем комитетом вынесен приказ о возврате потребителям необоснованно полученного дохода по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам на сумму 1 041 133 640 тенге»,- говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в связи с исключением АО «КазТрансОйл» из республиканского раздела госрегистра субъектов естественных монополий по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам, компания возвратила необоснованный доход напрямую потребителям.

Кроме этого, за нарушение норм законодательства АО «КазТрансОйл» привлечено к административной ответственности по статье 164 Кодекса «Об административных правонарушениях» на общую сумму 293 млн.

«Штраф оплачен в полном объеме», - сообщили в комитете.