Токаев заявил, что будущее Казахстана – в руках молодежи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будущее страны – в руках молодых людей, и призвал их не проспать свой шанс.

В пятницу в столице Казахстана проходит форум сторонников Токаева, участие в нем принимают порядка 15 тыс. человек, большинство из них – студенты.

«Локомотив реформ – это вы, наша прекрасная молодежь! Будущее Казахстана в руках молодых людей, не проспите свой шанс, свою мечту. Мечты сбываются только у тех, кто хорошо учится и много трудится», - сказал Токаев на форуме.

Он заявил, что верит в успех Казахстана.

«Вместе мы – сила, вместе мы все преодолеем», - уверен Токаев.