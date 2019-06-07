8 штрафов наложено за нарушение выборного законодательства в агитационный период – Генпрокуратура

Три физических и четыре юридических лица оштрафованы за нарушение выборного законодательства в части незаконного проведения опросов граждан. Еще на одну жительницу столицы наложен штраф в 15 МРП за умышленное повреждение агитационного материала одного из кандидатов, сообщил сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии заместитель генерального прокурора Булат Дембаев. В целом же, по его словам, электоральный период проходит в правовом поле.

«По пункту 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица с 5-летним опытом по их проведению. При этом нужно предварительно письменно уведомить об этом Центральную избирательную комиссию. Однако в нарушение данной нормы закона отдельные пользователи социальных сетей и интернет-ресурсы провели такие опросы. В этой связи прокуратурой возбуждены административные дела по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях на 3 граждан и 4 юридических лиц. На всех их судами наложены штрафы 15 и 30 МРП», - сообщил замгенпрокурора.

Кроме того, по его информации, установлен факт умышленного повреждения агитационного материала одного из кандидата в президенты.

«По данному факту на жительницу столицы судом наложен штраф по статье 114 КоАП в размере 15 МРП», - добавил он.

Вместе с тем в суды поступило 11 заявлений по выборам, 2 из которых возвращены, по четырем отказано в принятии, по трем отказано в удовлетворении, еще одно удовлетворено и одно – в производстве.

«Если же говорить об обращениях в прокуратуру, то на текущий момент их поступило 21. Из них 13 перенаправлено в избирательные комиссии, так как относились к их компетенции. По восьми другим обращениям прокурорами дано разъяснение в части самовыдвижения кандидатом и регистрации избирателя», - рассказал Дембаев, отметив, что в целом текущий электоральный период «проходит в правовом поле».