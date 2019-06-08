Озвучена стоимость проката электросамокатов в Алматы

Прокат электросамокатов в Алматы будет самым низким в мире, заявил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

«Стоимость аренды «Ozim Scooters» – 25 тенге в минуту и плюс 100 тенге за разблокировку. Цена одна из самых низких в мире; Париж – 420 тенге, Берлин – 80 тенге, Амстердам – 120 тенге», - написал Аукенов на Facebook.

Напомним, в Алматы запускают сервис поминутной аренды электрических самокатов «OZIM SCOOTERS». Уже в июле планируется разместить 35 станций с 300 электросамокатами, оборудованными антиванадальной защитой и GPS трекерами. Сервис будет доступен при помощи мобильного приложения, которое позволит осуществлять мониторинг станций на наличие свободных самокатов и отслеживать собственный маршрут по карте. До конца года планируется поставить еще 500 самокатов.

Аукенов также перечислил, где планируется разместить станции проката: ул. Желтоксан – ул. Маметовой; пр. Сейфуллина – ул. Макатаева (Mega Park), пр. Назарбаева – ул. Макатаева; пр. Назарбаева – ул. Кабанбай Батыра; пр. Назарбаева – ул. Курмангазы; ул. Жолдасбекова – пр. Достык; ул. Мендикулова – ул. Снегина; ул. Хаджымукана – пр. Назарбаева; ул. Байсеитовой – пр. Абая; ул. Шевченко – ул. Желтоксан; ул. Наурызбай батыра – пр. Абая; пр. пр. Сейфуллина – ул. Шевченко; ул. Муканова – ул. Кабанбай Батыра; ул. Уалиханова – пр. Абая; ул. Жарокова – ул. Кабанбай Батыра; ул. Жарокова – пр. Абая; ул. Шевченко – ул. Манаса; ул. Карасай Батыра – ул. Наурызбай батыра; ул. Пушкина – ул. Макатаева; пр. Достык – ул. Казыбек би; ул. Уалиханова – ул. Кабанбай Батыра; ул. Сатпаева – пр. Достык; ул. Маркова – ул. Попова; Район Есентай Молл; ул. Маркова – ул. Габдулина; ул. Тимирязева – ул. Шашкина; ул. Тимирязева – ул. Байзакова; ул. Манаса – б. Бухар Жирау; ул. Жарокова – б. Бухар Жирау; ул. Розыбакиева – ул. Кабанбай Батыра; ул. Розыбакиева – ул. Толе би; пр. Гагарина – ул. Сатпаева; ул. Карасай батыра – ул. Айтиева; ул. Байтурсынова – ул. Толе би; ул. Масанчи – ул. Сатпаева.