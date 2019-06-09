Две организации будут проводить экзит-поллы – ЦИК

Две организации обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой проводить опросы общественного мнения на избирательных участках и, как следствие, экзит-поллы. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя ЦИК Константин Петров, обе организации соответствуют законодательству страны.

«В Центральную избирательную комиссию поступило уведомление от двух организаций – общественного объединения «Когамдык пikiр институты», а также ТОО Научно-исследовательский центр «Молодежь» о проведении опросов общественного мнения экзит-поллов сегодня в день проведения голосования. Данные организации соответствуют требованиям Конституционного закона «О выборах в РК», и предварительно уведомили ЦИК о намерении проводить опрос общественного мнения», - сообщил Петров.

Он также отметил, что согласно п. 9 ст. 28 Конституционного закона «О выборах в РК» опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов, результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосованием в поддержку кандидатов, не допускается в день проведения голосования.

«То есть результаты должны быть опубликованы после завершения голосования», - подчеркнул зампред Центризбиркома.