Больше трети казахстанцев проголосовали к полудню – ЦИК

На выборах президента Казахстана к полудню проголосовали больше трети казахстанцев, явка составила 35,1%, сообщила член Центризбиркома Ляззат Сулеймен.

«Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1% общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщила Сулеймен на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Она уточнила, что на данный момент проголосовали 4 193 746 человек.

Голосование проходит в рамках законодательства в спокойной обстановке, отметила Сулеймен.

В Акмолинской области проголосовали 45,9% избирателей, в Актюбинской – 50,3%, Алматинской – 47,3%, Атырауской – 33,5%, в Восточно-Казахстанской – 44,8%, Жамбылской – 43,7%, Западно-Казахстанской – 26,1%, Карагандинской – 29,6%, Кызылординской– 39,3%, Костанайской – 35,5%, Мангистауской – 29,3%, Павлодарской – 36%, Северо-Казахстанской – 33,9%, Туркестанской – 30%. В столице Казахстана свои голоса уже отдали 24,6% избирателей, в Алматы – 19% и в городе Шымкент – 24,6%.