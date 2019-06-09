В соцсетях продолжается скрытая агитация, заявляют в Генпрокуратуре

В генеральной прокуратуре заявили, что несмотря на запрет, в соцсетях продолжается скрытая агитация. Как отметил на брифинге в воскресенье замгенпрокурора Булат Дембаев, фотографии, на которых граждане показывают, за кого проголосовали, также считаются агитацией.

«Как вы знаете, в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. За это предусмотрена административная ответственность статьей 102 КоАП. В частности, предусмотрен штраф для физлиц в размере 15 МРП, для субъектов малого, крупного предпринимательства – до 30 МРП. То есть штрафы от 37 до 75 тыс. тенге. Сейчас просмотр соцсетей показывает, что, несмотря на такой запрет, отдельные граждане проводят ее в скрытой форме, в различных формах. Есть факты, когда граждане голосуют, фотографируют свой бюллетень и показывают, за кого он проголосовал. Это тоже считается агитацией», - заявил Дембаев.

По его словам, также есть факты уже опубликования протокола заседания комиссии.

«Естественно, по закону ему положено получить протокол, этому наблюдателю или кто участвовал в работе комиссии, ему передали протокол, он его опубликовывает в СМИ, в соцсетях, что тоже недопустимо. Это тоже скрытая форма агитации. За это предусмотрена адмответственность», - пояснил замгенпрокурора, напомнив, что «публиковать протоколы до полного завершения голосования, то есть до 20:00, нельзя».

Дембаев отметил, что «предвзятость и заинтересованность национального наблюдателя, а также закомуфлированный призыв голосовать за конкретного кандидата, выраженное в комментариях, в совокупности с публичным размещением протокола, свидетельствуют о наличии признаков предвыборной агитации».

«По всем таким фактам будут проводиться проверки, приниматься меры адмвоздействия», - подчеркнул замгенпрокурора.

Он привел в пример, что на Facebook один из пользователей разместил призыв голосовать за кандидата Амиржана Косанова.

«Сейчас по данному факту проводится проверка, его ли это сайт, кто заходил туда. После чего будут приняты меры адмвоздействия», - сказал Дембаев.

В целом, отметил замгенпрокурора, голосование на всех территориальных комиссиях проходит спокойно, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не имеется.