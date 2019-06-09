МВД пока не намерено снимать оцепление в столице

Эти меры предпринимаются, чтобы предотвратить повторные акции протеста
Тамара Вааль, Vласть
Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на брифинге в воскресенье заявил, что оцепление на столичном проспекте Республики пока снято не будет.
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