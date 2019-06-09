МВД пока не намерено снимать оцепление в столице

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на брифинге в воскресенье заявил, что оцепление на столичном проспекте Республики пока снято не будет.

«Из-за рубежа поступают призывы от руководителей экстремистских организаций возвращаться к месту протеста и постоянно собираться на шествия. Поэтому мы оцепили эту площадь. Сейчас там никого нет. Мы перерыли улицу, чтобы там никто не собирался», - заявил Кожаев.

Напомним, сегодня у дворца молодежи «Жастар» собрались сотни людей, которые призывали бойкотировать выборы, считая их нелегитимными. Полиция провела массовые задержания и оцепила место проведения несанкционированного митинга.