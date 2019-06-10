Токаев набрал 70,13% голосов на выборах президента – exit poll

По данным exit poll Касым-Жомарт Токаев победил в досрочных президентских выборах и набрал 70,13% голосов. Об этом в понедельник на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщила председатель совета института «Когамдык пiкiр» Айнур Мажитова.

По данным фонда, второе место занял Амиржан Косанов, набравший 15,39% голосов избирателей.

Дания Еспаева получила 5,32% голосов, Жамбыл Ахметбеков - 3,86%, Толеутай Рахимбеков – 3,03%, Амангельды Таспихов – 1,41% и Садыбек Тугел – 0,86%.

По данным Мажитовой, интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участков, из них 97 в областных центрах, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 94 – в малых городах, 134 участка – в сельских округах. Было опрошено 13 200 избирателей, погрешность опроса составляет 3%.