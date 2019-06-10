У правозащитников и адвокатов нет полной картины о судьбе задержанных на акциях протеста

Судьба задержанных накануне на акциях протеста в столице и Алматы остается неизвестной. В правоохранительных органах и судах отказываются от комментариев, у правозащитников и адвокатов нет полной картины.

В городских судах Алматы и столицы журналистам Vласти предложили направить письменные запросы, отказавшись комментировать ситуацию с задержанными по телефону. В специальном приемнике для административно арестованных Алматы отказались назвать точное количество арестованных, которые были привезены в спецприемник этой ночью. В департаменте полиции города в ответ на тот же вопрос предложили обращаться за комментариями в спецприемник.

Правозащитники также предпринимают попытки получить больше информации.

По словам правозащитницы Татьяны Чернобиль, к началу прошедшей ночи в Медеуском РУВД удерживались около 60 человек, в Бостандыкском - около 100 человек. «Около 23:00 9 июня к зданию Бостандыкского РУВД приехала судья в черной мантии, однако есть данные, что всего внутри находились четыре судьи и прокуроры. Журналистам списки задержанных не дали, адвокатам тоже. Судили по 488 УК РК - участие в несанкционированном митинге, задержанные были вынуждены согласиться. Что с ними сейчас - я не знаю, на Лобачевского столько людей не поместились бы, но они все под административным арестом», - сказала Чернобиль корреспонденту Vласти утром в понедельник.

Адвокат Инара Масанова ночью сообщала, что не может попасть в Бостандыское РУВД к своим подзащитным.

«Мы были около РУВД до 2 часов ночи, но так туда и не попали. Был сильный дождь, мы уехали. В районе трех утра позвонил родственник моего подзащитного, сказал, что где-то в 3.36 он вышел из РУВД. Мой подзащитный получил [штраф] пять МРП», - сказала Масанова Vласти.

Она не знает, по какой статье ее подзащитный получил штраф, потому что пока не успела с ним увидеться.

Авокат Ерлан Ерболатулы также не был допущен к своему подзащитному.

«Я в Бостандыкском (РУВД – V), если честно, не дождался, мне коллеги сообщают, что всех выпустили приблизительно в четыре утра. Я уехал где-то в два часа ночи оттуда. На тот момент суды якобы начались, но нас не пускали, мы реально физической возможности не имели [зайти]. Сотрудники полиции на наше возмущение отвечали так: внутри порядка трех-четырех дежурных адвокатов присутствует. Я пытался через коллег узнать – скорее всего, они были обеспечены дежурными адвокатами. Насколько квалифицировано, объективно, ответственно они выполняли свою работу, я не могу сказать»,- рассказал Ерболатулы.

Его коллеги сообщили ему, что задержанные в основном получили административные штрафы по 5 МРП, отметил он.

Задержанный 9 июня активист и музыкант Роман Пахомов рассказал Vласти, что, по его данным, наоборот, в основном задержанным давали административные аресты на несколько суток. «Нас держали очень долго, часов 15, потом долго допрашивали, - рассказал он. - Потом начали втихую всех судить».

По словам Пахомова, немногие отделались штрафами – лишь несколько женщин, остальным назначили арест на несколько суток, однако куда отправили административно арестованных активист не знает. «Мы начали требовать адвоката, – также рассказал он. – Без суда и штрафа отбили себя и еще несколько человек». Пахомов затрудняется сказать, сколько всего человек было задержано людей: «В РУВД четыре этажа, на каждом было человек по 40, но сосчитать было трудно, потому что их увозили и привозили».

Накануне МВД сообщало, что на акциях протеста в Алматы и столице задержано «порядка 500 человек». Активисты и правозащитники предполагают, что задержанных больше.

В подготовке материала принимали участие Ольга Логинова, Юна Коростелёва и Данияр Молдабеков