На площади «Астана» в Алматы снова начались задержания

10 июня, в 12.00 в Астане озвучили результаты выборов, а в Алматы в это же время на площади «Астана» (Старая площадь) начались задержания протестующих. По сообщениям корреспондентов Vласти уже задержано около 30 человек

Автозаки и полицейские дежурят на площади «Астана» и на Площади Республики со вчерашнего дня. До сих пор неизвестно, сколько протестующих было задержано вчера, 9 июня, и какова их судьба. Вчера вечером в МВД заявили, что в Алматы и столице задержали около 500 человек.

10 июня в 12.00 снова начались задержания. На площади «Астана» собрались люди, которые выступили против результатов выборов. Одна из женщин потеряла сознание. Полицейские на данный момент задержали около 30 человек, причем в автозаки забирают даже прохожих. Так увезли девушку, которая просто сидела на лавочке и ждала свою маму.

Vласть продолжает следить за развитием событий.