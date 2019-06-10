Дождливая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

«Непрекращающиеся дожди в Казахстане, исключая западные области, связаны с влиянием высотной барической ложбины, по который влажный и прохладный тропосферный воздух поступает с районов Баренцева моря и Северного Урала. И очередная порция такого воздуха будет поступать в предстоящие трое суток в республику, а поэтому и изменений в погоде пока не ожидается», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

По данным синоптиков, по-прежнему на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха будет ниже средних многолетних значений на 3-5°С.

«Лишь на западе и юго-западе под влиянием поля повышенного атмосферного давления без осадков и жарко, днем воздух будет прогреваться до +30+38°С», - говорится в прогнозе.