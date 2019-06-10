Задержанных после митингов в столице увезли в соседние города

Задержанных во время протестов в столице Казахстана увезли в соседние города. По словам адвоката Аманжола Мухамедьярова, который защищает трех человек, эта мера связана с тем, что изоляторы временного содержания (ИВС) переполнены.

«ИВС в городе переполнены, и их решили отправлять в ИВС Аккольского района (Акмолинская область – V) – это города Степногорск, Кокшетау», - сказал Мухамедьяров Vласти.

По словам Мухамедьярова, троих его подзащитных увезли в Степногорск.

Видеоблогер Дани Капаров также сообщил в своем инстаграм, о том, что был задержан в 15:00 около дворца Жастар в столице, где снимал «нарушения закона» на митинге. За съемку митинга в день выборов Капарову дали административный арест на пять суток, однако, где он будет его отбывать, не определили. Вместе с десятью другими осужденными Капарова повезли по трассе Астана-Караганда. Первым возможным пунктом отбывания ареста была Чугунка, однако там тоже не хватило места. Далее осужденных планировали определить сначала в Аршалы, затем в Караганду, Темиртау, Долинку – но везде оказались заняты спецприемники. Час назад, как сообщает Капаров, осужденных привезли в Шахтинск. На этом трансляция обрывается.

Подруга других задержанных, которая попросила не указывать ее имя, сообщила, что ее друзей задержали вчера, 9 июня, в столице, а позднее увезли в Сарыаркинский РОВД. Об этом она написала у себя в инстраграм и рассказала в интервью Vласти. Одному из ее друзей дали 5 суток административного ареста, остальные отделались штрафом. Все последующее время девушка была на связи с осужденными и отслеживала их геопозицию. «У меня на руках следующие данные: в 8 утра моего друга посадили в автозак и увезли в Чугунку, потому что мест в столице нет. До 10 утра они находились возле СИЗО №12. Потом их вывезли в Аршалы, но там все заполнено, поэтому их увезли в Темиртау. В 13:45 друг был в Темиртау, а в 14:12 уже в Караганде. В 15:00 он оказался в Шахтинске, куда его и посадили», - сказала она.

9 июня с жительницей столицы Ляззат связалась ее подруга Шолпан Самат и сказала, что ее задержали. По словам Ляззат, Шолпан ехала домой, однако увидела митинги и решила на них посмотреть. Когда девушка подошла к толпе, ее посадили в автозак и увезли в следственный изолятор №12. Там девушку продержали до утра. Утром 10 июня она позвонила домой и сказала, что всех задержанных повезут в административный суд. «Сегодня утром Шолпан сказала, что в машине у всех забрали телефоны. Она попросила сотовый у прохожего на улице, чтобы передать родным, что она и остальные задержанные находятся в Сарани. В 14:00 я последний раз с ней говорила. Мы звонили в МВД, пресс-секретарь не в курсе, что ребята делают в Сарани. У Шолпан здесь несовершеннолетний ребенок, я сейчас еду за ним», - сказала Vласти Ляззат.

Пресс-секретарь столичного ДВД Софья Колышбекова отказалась прокомментировать вывоз осужденных из города и посоветовала обратиться в МВД. Там, в свою очередь, посоветовали обратиться в ДВД и суды.

В подготовке материала принимали участие Ольга Логинова, Юна Коростелёва и Данияр Молдабеков