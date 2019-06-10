Он заявил, что «не совсем был в курсе»
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Разобраться с ежедневными блокировками соцсетей пообещал Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Как активный пользователь социальных сетей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «не совсем был в курсе» о ежедневных блокировках социальных сетей в стране. Как заявил он в понедельник в ходе пресс-конференции в Акорде, правоохранительным органам будет дано «соответствующее поручение» разобраться. При этом, подчеркнул Токаев, важно понимать, что соцсети не должны использоваться в деструктивных целях.

«Я сам активный пользователей социальных сетей. Персонально лично веду свою страничку в Твиттере. Поэтому, откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение», - пообещал Токаев.

Вместе с тем, подчеркнул он, нужно понимать, что социальные сети не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор среди народа и, тем более, провоцировать людей на столкновения друг с другом.

«Этого нельзя нам допускать, но нужно, конечно, работать и другими средствами. Интернет - вещь такая универсальная. Это реальность нашей жизни. Спасибо вам за вопрос, будем думать», - резюмировал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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