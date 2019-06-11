За неделю с 27 мая по 5 июня тенге ослаб на 1,3%
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Глава Нацбанка назвал причины ослабления тенге
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В последнюю неделю, а точнее с 5 по 10 июня, национальная валюта укрепилась на 0,3%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава Национального банка Ерболат Досаев. А вот в течение недели ранее тенге ослаб на 1,3%.

«Ослабление тенге за период с 27 мая по 5 июня составило 1,3%», - сообщил Досаев.

Глава Нацбанка объяснил это ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая в последнее время развивается под влиянием мирового рынка нефти. В частности, с 27 мая по 5 июня цены на нефть снизились почти на 13%, до $60,6 «на фоне ужесточения торговых условий в мировой экономике». Однако «в последние два дня произошла коррекция цен на нефть, сегодняшняя цена $62,3».

«Это случилось на фоне достижения соглашения США с Мексикой об ужесточении контроля за нелегальной миграцией, а также заявления относительно возможности продления соглашения организации стран экспортеров нефти во втором полугодии 2019 года», - пояснил Досаев.

Что же касается тенге, то, по его заверениям, в последние дни ситуация стабилизировалась.

«Курс национальной валюты укрепился за период с 5 по 10 июня на 0,3%», - подчеркнул глава Нацбанка.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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