Токаев принес присягу народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии инаугурации в среду, которая проходит во Дворце Независимости, принес присягу народу Казахстана. С этого момента он официально вступил в должность главы государства после победы на выборах.

«По результатам выборов от 9 июня 2019 года я хочу Вам вручить удостоверение президента Республики Казахстан», - сказал председатель Центризбиркома Берик Имашев после принесения Токаевым присяги.

«Уважаемый Елбасы, соотечественники, в первую очередь я хочу поблагодарить народ Казахстана за оказанное мне огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии и с демократическими требованиями. На предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Говорят, выборы – это соревнования, где побеждают только мнения участников. Действительно, это справедливое мнение. Здесь победила мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – победа всего народа», - сказал в свою очередь президент.

Он отметил, что «мы вместе определили дальнейший путь развития Казахстана».

«Мнение каждого гражданина, проголосовавшего 9 июня, для нас очень важно, потому что единство народа, дружба – наши главные ценности и наш долг беречь эти ценности. Как президент своему народу хочу сказать: защита интересов каждого гражданина страны – моя главная цель. Я не допущу разделения их по политическим взглядам и установкам», - сказал Токаев.

Президент пообещал, прежде всего, работать над реализацией третьей модернизации Казахстана и институциональных реформ.

«Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы. Я планирую заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику», - заявил президент.

Токаев также обещает поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс.

«Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное – всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана», - добавил глава государства.

На инаугурации нет иностранных гостей, присутствует только дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

В первый раз Токаев принял полномочия президента Казахстана 20 марта 2019 года. Инаугурация состоялась в парламенте. Это произошло на следующий день после того, как Нурсултан Назарбаев в прямом эфире отечественных телеканалов подал в отставку.

9 июня состоялись выборы президента. 10 июня ЦИК подвел их окончательные итоги – Касым-Жомарт Токаев победил, набрав 70,96% голосов.