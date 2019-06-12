Токаев принес присягу народу Казахстана

«По результатам выборов от 9 июня 2019 года я хочу Вам вручить удостоверение президента Республики Казахстан», - сказал председатель Центризбиркома Берик Имашев после принесения Токаевым присяги.
«Уважаемый Елбасы, соотечественники, в первую очередь я хочу поблагодарить народ Казахстана за оказанное мне огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии и с демократическими требованиями. На предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Говорят, выборы – это соревнования, где побеждают только мнения участников. Действительно, это справедливое мнение. Здесь победила мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – победа всего народа», - сказал в свою очередь президент.
Он отметил, что «мы вместе определили дальнейший путь развития Казахстана».
«Мнение каждого гражданина, проголосовавшего 9 июня, для нас очень важно, потому что единство народа, дружба – наши главные ценности и наш долг беречь эти ценности. Как президент своему народу хочу сказать: защита интересов каждого гражданина страны – моя главная цель. Я не допущу разделения их по политическим взглядам и установкам», - сказал Токаев.
Президент пообещал, прежде всего, работать над реализацией третьей модернизации Казахстана и институциональных реформ.
«Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы. Я планирую заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику», - заявил президент.
Токаев также обещает поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс.
«Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное – всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана», - добавил глава государства.
На инаугурации нет иностранных гостей, присутствует только дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.
В первый раз Токаев принял полномочия президента Казахстана 20 марта 2019 года. Инаугурация состоялась в парламенте. Это произошло на следующий день после того, как Нурсултан Назарбаев в прямом эфире отечественных телеканалов подал в отставку.
9 июня состоялись выборы президента. 10 июня ЦИК подвел их окончательные итоги – Касым-Жомарт Токаев победил, набрав 70,96% голосов.
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