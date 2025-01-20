Минэнерго обещает не допускать шокового повышения цен из-за отмены госрегулирования на ГСМ

Как сообщил «Власти» заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Талгат Макуов, рост цен необходим для модернизации действующих производств, а также исключения вывоза топлива в соседние страны из-за диспаритета цен. Особенно это может стать серьезной проблемой к 2027 году, когда должен начать действовать единый рынок газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Министерство энергетики планирует отойти от государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы. Однако в ведомстве обещают, что «шокового повышения цен» на дизельное топливо и бензин не допустят.

«Здесь должен быть очень плавный, очень аккуратный, очень постепенный подход, предсказуемый.… Взять планово и отпустить (стоимость ГСМ - В.), так не будет. Это все будет происходить постепенно, мониториться, постоянно сверяться с ценами в соседних государствах», - сказал Макуов, заверив, что резкого повышения цен на ГСМ в Казахстане не будет.

Он отметил, что уход от госрегулирования цен на ГСМ обусловлен необходимостью увеличивать переработку нефти, которая сегодня при добыче около 90 млн тонн составляет всего 18 млн тонн. Это, уточнил он, даст новые рабочие места, возможность модернизации производств и, как следствие, увеличение налоговой базы. Второй момент – это исключит серый экспорт, так как цена на топливо в Казахстане по сравнению с сопредельными государствами ниже на «20-140%».

Отвечая на вопрос, когда приказ начнет действовать и какой план у министерства энергетики по повышению цен на ГСМ, Магуов признался, что «все зависит от обсуждения». Однако, он признал, что к 2027 году диспаритет нужно исключить.

«В свое время министр говорил, что в 2027 году нас ждет единый рынок энергоресурсов ЕАЭС. И если в этот момент у нас цены будут серьезно ниже, чем в остальных странах, тогда одномоментно все наши запасы вымоются, как самые дешевые. Значит логически мы подходим к тому, что где-то к 2027 году постепенно все это (цены - В.) должно выравниваться. Но это опять же, пока идет обсуждение. Поэтому я вам и не говорю четко, а стараюсь очень аккуратно ответить», - сказал заместитель директора.

В целом же он констатировал, что любые новшевства и реформы «всегда немного непонятны и страшны», однако «изменения неизбежны» и «в начале трудно, потом будет хорошо».

Напомним, в пятницу министерство энергетики опубликовало на портале «открытые НПА» проект приказа, согласно которому в Казахстане планируется отменить государственное регулирование цен на ГСМ.