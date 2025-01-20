Фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» обеспокоен уголовным делом в отношении автора сатирического паблика Qaznews24

«Мы внимательно следим за этим делом и обеспокоены. Беспокоит в первой части вопрос разницы между авторством и распространением. Учитывая, что это не первое дело, которое связано с распространением именно этой песни, почему этот контент сам по себе не был запрещен к распространению?», – сказала президент «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова в комментарии агентству.

По ее словам, это также один из вопросов, по которому обеспокоены в фонде: кто несет большую ответственность – автор контента или распространитель контента.

Джаманкулова также отметила, что по статье 174, которую вменяют Енсебеку, нет срока исковой давности, хотя он должен быть.

«В случае, если мы имеем дело с фактическим разжиганием розни, то есть «пламя должно вспыхнуть», когда тот или иной материал был выпущен – он активно обсуждался, есть архивные события (...)», – также сказала она.

Напомним, вечером 17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Санкция по ней предусматривает штраф, ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В мае 2021 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2021 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. В понедельник полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24.