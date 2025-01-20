Конституционный суд признал закон о проведении мирных собраний соответствующим Конституции

Конституционный суд рассмотрел Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» на соответствие Конституции после того, как в 2023 году группа казахстанцев не смогла провести мирное собрание в Астане и обратилась в суд.

9 февраля 2023 года группа граждан направила в акимат города Астаны уведомление о проведении мирного собрания 18 февраля 2023 года на площади у здания цирка «Столичный» для выражения позиции по вопросу принятия Закона Республики Казахстан «О масс-медиа». Акимат отказал в проведении собрания из-за того, что там должно было проходить другое собрание. Заявители подали в суд и дошли до Конституционного суда. На соответствие Конституции проверялись подпункты статьи Закона от 25 мая 2020 года «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

«Право на мирные собрания не является абсолютным и может быть законодательно обусловлено», - говорится в решении Конституционного суда.

Конституционный Суд считает, что «информация о занятости специализированных мест, размещаемая на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, должна давать гражданам четкое представление как минимум о планируемых мероприятиях, месте и дате их проведения, времени их начала и окончания, предполагаемом количестве участников».

Суд уточнил как истолковать Закон: «Местный исполнительный орган отказывает в проведении мирного собрания по данному основанию, если в установленный срок не получен ответ о согласии или выражено несогласие организатора мирного собрания с предложением об изменении места и (или) времени проведения мирного собрания. Внесение местным исполнительным органом такого предложения организатору мирного собрания перед принятием решения об отказе является обязательным».

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.