Суд отменил решение о передаче опеки над дочерью убитой Аль-Бейны Зариповой сестре осужденного

10 января Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних отменил решение органов опеки об определении опеки над несовершеннолетней дочерью Аль-Бейны Зариповой, жестоко убитой супругом в январе 2024 года, сестре осужденного Сабыржана Зарипова, сообщили адвокаты семьи на аккаунте Justiceforalbeine.

«Судебные разбирательства длились около 7 месяцев. И вот только через 11 месяцев после смерти Аль-Бейны Зариповой Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних отменил решение органов опеки, постановление комиссии по делам несовершеннолетних и приказ управления образования город Алматы», - написали адвокаты Айнур Омарова и Халида Ажигулова.

По их словам, после убийства Аль-Бейны Зариповой ее ныне осужденный супруг отвез их несовершеннолетнюю дочь своей сестре. В дальнейшем сестра осужденного препятствовала общению бабушки со стороны матери с внучкой. Было также установлено, что номер телефона бабушки был заблокирован на телефоне девочки. Также сестра осужденного во время судебного разбирательства выступала в защиту убийцы матери ребенка.

«Однако органы опеки безосновательно отказали Магнжан Каиржановне и вынесли решение определить опеку над ребенком Зариповой, сославшись только на мнение ребенка. Бабушка обжаловала это решение в суде... Тетя девочки изначально не соответствовала всем требованиям по закону, чтобы быть кандидатом в опекуны, что интересы кандидата в опекуны противоречат интересам ребенка», - написано в сообщении.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Аль-Бейне Зарипова была убита 31 января прошлого года в собственном доме. Убийству предшествовало многолетнее семейно-бытовое насилие. Аль-Бейне была вынуждена уехать в Астану и в день убийства прилетела в Алматы, чтобы повидаться с 12-летней дочерью, но так и не смогла увидеть ребенка, потому что была убита: Зарипов встретил ее в аэропорту, привез домой и сначала несколько часов допрашивал, проверял ее телефон, а после заманил в подвал их частного дома, где нанес ей шесть ножевых ранений. После убийства Зарипов взял мобильный телефон убитой супруги и через онлайн-банкинг перевел со счета компании, в которой Аль-Бейне работала бухгалтером, на счет своего ИП 4,7 млн тенге.

На судебных прениях государственный обвинитель просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона просила 20 лет лишения свободы. При этом ранее судья отклонил ходатайство адвокатов потерпевшей стороны о переквалификации дела на «убийство с особой жестокостью». Наказание в этом случае – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

25 сентября 2024 года суд признал Зарипова виновным и назначил ему окончательно 15 лет лишения свободы. Также с осужденного в пользу ТОО взыскан материальный ущерб 4,7 млн тенге и 20 млн тенге компенсации за моральный вред в пользу пяти потерпевших.

Смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимого послужило его «чистосердечное раскаяние». При этом виновный ранее настаивал на том, что он совершил убийство в состоянии аффекта, но в ходе судебного процесса это не было доказано.