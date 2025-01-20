Суд назначил журналистке и активистке Асем Жапишевой 15 суток ареста

В понедельник суд назначил 15 суток административного ареста журналистке и активистке Асем Жапишевой, вышедшей на пикет в поддержку арестованного на два месяца автора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека, сообщает движение Oyan, Qazaqstan в своем Telegram-канале.

«Суд арестовал на 15 суток Асем Жапишеву, которая сегодня вышла на одиночный пикет в поддержку Темирлана. Она держала в руках плакат с надписью "Сатира — не преступление"», – указано в публикации.

Журналистка вышла на пикет утром в понедельник, ее задержали спустя несколько минут.

Как сообщал адвокат Жапишевой – Галым Нурпеисов, ей вменили часть 7 статьи 488 КоАП. По его словам, в полиции журналистке также грозились возбудить дело из-за пикета, проведенного 16 декабря 2023 года на площади Республики в Алматы, несмотря на то, что срок давности должен был истечь.

Ранее суд также назначил 15 суток административного ареста журналисту Руслану Бикетову, вышедшему на одиночный пикет в поддержку Темирлана Енсебека.

Напомним, вечером 17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Санкция по ней предусматривает штраф, ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В мае 2021 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2021 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.