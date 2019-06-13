9 журналистов были задержаны во время митингов 9-10 июня – МВД

Во время протестов в Алматы и столице Казахстана 9-10 июня были задержаны 9 журналистов, сообщил на брифинге в четверг председатель комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов.

«Касательно вопроса о задержании журналистов. На сегодня нам известно о 9 случаях, это 9 и 10 июня по городу Нур-Султан и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты. Но здесь сразу бы хотел отметить, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков, различий в том, что они являются представителями СМИ, то есть на руках не было никаких микрофонов, видеокамер, были факты, когда они снимали просто с сотовых телефонов. При этом никаких надписей не имелось, еще раз говорю», - заявил Байболов.

Он отметил, что «по каждому факту после того, как было установлено, что «они принадлежат к СМИ, сразу же принимались меры по их освобождению».

«И ни один из задержанных журналистов ни к административной либо другой ответственности не привлекался», - сказал Байболов.

9 июня в ходе акции протеста в Алматы был задержан журналист AFP Крис Риклтон и доставлен в управление полиции. Во время задержания он получил «синяк под глазом». Кроме этого, у него забрали аккредитационную карту и видеооборудование, однако все фотографии и видео полицейские стерли. Кроме этого, была задержана обозреватель Vласти Катя Суворова. При этом она показала задерживавшим ее людям свое журналистское удостоверение, но его проигнорировали.