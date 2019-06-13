В ведомстве заявили, что ни один из них к ответственности не привлекался
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9 журналистов были задержаны во время митингов 9-10 июня – МВД
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Во время протестов в Алматы и столице Казахстана 9-10 июня были задержаны 9 журналистов, сообщил на брифинге в четверг председатель комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов.

«Касательно вопроса о задержании журналистов. На сегодня нам известно о 9 случаях, это 9 и 10 июня по городу Нур-Султан и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты. Но здесь сразу бы хотел отметить, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков, различий в том, что они являются представителями СМИ, то есть на руках не было никаких микрофонов, видеокамер, были факты, когда они снимали просто с сотовых телефонов. При этом никаких надписей не имелось, еще раз говорю», - заявил Байболов.

Он отметил, что «по каждому факту после того, как было установлено, что «они принадлежат к СМИ, сразу же принимались меры по их освобождению».

«И ни один из задержанных журналистов ни к административной либо другой ответственности не привлекался», - сказал Байболов.

9 июня в ходе акции протеста в Алматы был задержан журналист AFP Крис Риклтон и доставлен в управление полиции. Во время задержания он получил «синяк под глазом». Кроме этого, у него забрали аккредитационную карту и видеооборудование, однако все фотографии и видео полицейские стерли. Кроме этого, была задержана обозреватель Vласти Катя Суворова. При этом она показала задерживавшим ее людям свое журналистское удостоверение, но его проигнорировали.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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