Китай рассчитывает на более широкое использование транзитного потенциала Казахстана

Токаев отметил важность развития казахстанско-китайского сотрудничества и подчеркнул, что отношения с КНР являются одним из приоритетных направлений нашей внешней политики.

«Это сотрудничество носит стратегический характер, оно очень важно для обеспечения спокойствия и безопасности на обширной территории евразийского континента», – сказал он.

Также глава государства поздравил китайского лидера с успешным проведением второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и предстоящим 70-летним юбилеем КНР.

В свою очередь Си Цзиньпин еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пригласил его посетить Китай с официальным визитом в текущем году.

«Мы надеемся на углубление сотрудничества в сфере переработки казахстанской сельхозпродукции, цифровизации, IT-индустрии и «зеленых» технологий. Также мы рассчитываем на более широкое использование транзитного потенциала Казахстана путем сопряжения программы «Один пояс, один путь» и Государственной программы индустриально-инновационного развития», – сказал председатель КНР.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, в частности, расширение молодежных обменов и проведение совместных мероприятий.