В Алматы появился баннер «Не мой президент»

В микрорайоне «Самал» в Алматы, по свидетельствам очевидцев, появился баннер с надписью «Не мой президент».

«Авторитарный режим не привык к протестам и требует от народа признать очередные не легитимные выборы. Но Токаева никто не выбирал – это доказали события последних дней. Мы не будем покоряться фальшивой смене режима! Мы не признаем выборы президента легитимными. Мы не признаем их результаты. Токаев – не мой президент!», - говорится в тексте, опубликованном на странице rukh2k19 в Instagram.

В последние месяцы в Алматы и некоторых других городах Казахстана проводятся различные акции с политическим подтекстом. Одними из самых громких стали «От правды не убежишь», баннер арт-активиста Романа Захарова с цитатой из Конституции и плакат «Перемен» в руках статуи Виктора Цоя в Алматы.