ШОС должна принимать активное участие в защите окружающей среды, считает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации струдничества, проходящем в Бишкеке, выразил мнение, что ШОС должна принимать активное участие в защите окружающей среды, сообщила Акорда в Twitter.

«Проблема изменения климата является одним из самых злободневных современных вызовов. Считаем, что ШОС должна принимать активное участие в деятельности мирового сообщества по защите окружающей среды», - заявил он.

Кроме этого, «весьма насущными», по его мнению, остаются вопросы региональной безопасности, в связи с этим необходим Центр ШОС по информбезопасности.

«Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. Мы рассматриваем миротворческую деятельность как важную составную часть своей политики по укреплению международной и региональной безопасности», - сказал Токаев.

А «в условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС», - считает президент Казахстана.

«Необходимо приступить к формированию в ШОС пула современных технопарков», - сказал он.

Также, по его мнению, необходимо повышать международную конкурентоспособность ШОС путем расширения и налаживания отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии.

«Трансформация международных отношений требует выработки новых, более четких принципов деятельности многосторонних объединений. Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества», - подчеркнул он.