Массовое ДТП в столице: экспертиза показала, что водитель автобуса потерял сознание

Расследование дела по массовому ДТП в столице, в котором пострадали 33 человека, завершится до 26 июня, сообщили в департаменте полиции. Кроме того, как сообщил на брифинге начальник отдела следственного управления ДП Нурлан Муканов, экспертизы показали, что у водителя автобуса выявлено нарушение кровоснабжения и, как следствие, он потерял сознание.

«Выявлены признаки острого нарушения ритма сердца, что привело к нарушению кровоснабжения внутренних органов и головного мозга и потери сознания у водителя. Данный факт подтвердился при проведении экспертизы», - сообщил Муканов.

Он также отметил, что факт ДТП зарегистрирован в реестре досудебного расследования. Назначены экспертизы, которые еще не закончены.

«В данном случае пострадали 33 человека, шести из которым нанесен тяжкий вред здоровью. Экспертизы проводятся на основании медицинских документов. Потому что люди собираются подавать иски в суд. В связи с чем после окончания лечения изымались истории болезни, назначались экспертизы», - объяснил Муканов столь долгое расследование дела.

После брифинга в пресс-службе столичного ДП уточнили, что «расследование дела завершится до 26 июня».

Напомним, ДТП произошло 26 марта. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, были задеты автобус №53 и машина скорой помощи, а также несколько легковых автомобилей. В результате аварии погибли 2 человека – водитель и пассажирка автобуса №303, более 30 человек пострадали, в том числе 2 фельдшера скорой медицинской помощи и гражданка Филиппин. При этом сообщалось, что утром перед рейсом водитель автобуса прошел медосмотр, никаких вопросов по его состоянию здоровья не возникало.