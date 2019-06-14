Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут в феврале 2020 года

Такое решение вынес Вестминстерский магистратский суд Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks. Кроме того, до основных слушаний суд проведет два процедурных заседания в октябре и декабре.

Защита Ассанжа согласилась с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая о том, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

Ранее Великобритании был передан предварительный запрос на экстрадицию Ассанжа, не содержавший всех обвинений. Финальный вариант документа был направлен Вашингтоном в Лондон на прошлой неделе. После этого запрос подписал британский министр внутренних дел Саджид Джавид, формально приняв его к рассмотрению и направив в суд, которому и предстоит вынести решение

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