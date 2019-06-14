Они продлятся 5 дней
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Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут в феврале 2020 года
Фото АР

Пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года, сообщает ТАСС.

Такое решение вынес Вестминстерский магистратский суд Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks. Кроме того, до основных слушаний суд проведет два процедурных заседания в октябре и декабре.

Защита Ассанжа согласилась с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая о том, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

Ранее Великобритании был передан предварительный запрос на экстрадицию Ассанжа, не содержавший всех обвинений. Финальный вариант документа был направлен Вашингтоном в Лондон на прошлой неделе. После этого запрос подписал британский министр внутренних дел Саджид Джавид, формально приняв его к рассмотрению и направив в суд, которому и предстоит вынести решение

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