Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа, пишет РБК .

«Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, в честь президента [США] Дональда Трампа», - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назвав это событие историческим днем.

Он пояснил, что решение о названии принято в знак уважения к действиям Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Как отмечает газета Haaretz, власти Израиля могут начать лишь административную работу над проектом, поскольку нынешнее правительство является временным и не может официально утвердить создание поселения.

Между тем Дональд Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за присвоение его имени населенному пункту.

О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху говорил еще в апреле. До этого, в марте, Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

