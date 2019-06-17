Она занимает пост вице-министра ведомства
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Мажилис одобрил кандидатуру Актоты Раимкуловой на должность министра культуры и спорта
фото СЦК

Сегодня в мажилисе состоялось заседание комитета палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана, сообщается на сайте палаты.

Указывается, что по поручению премьер-министра кандидатуру представил руководитель канцелярии премьере Галымжан Койшыбаев. Члены комитета мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов Раимкуловой, а также высказали свои пожелания. По итогам заседания комитета принято соответствующее заключение, в котором он считает возможным рекомендовать данную кандидатуру Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Отметим, что сейчас она занимает пост вице-министра ведомства, а министерство возглавляет Арыстанбек Мухамедиулы.

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