Начался суд над главным редактором газеты «Уральская неделя»

«Привезли в адмсуд. Обвиняют по статье 667 ч.1 - невыполнение ЗАКОННЫХ требований представителей власти. Полицейские оказывается ещё 15 июня составили адмпротокол, а показывают мне его в суде сегодня 17 июня. То есть протокол составили без меня. Защитника не предоставили. Теперь ждём суда», - написал Ахмедьяров на своей странице в Facebook.

Журналистов «Уральской недели», по информации издания, «незаконно задержали во время мирного митинга, который проходил на центральной площади Уральска 12 июня».

Отметим, что журналистов «Уральской недели», включая самого Ахмедьярова, преследуют периодически. К примеру, в 2012 году на того же Ахмедьярова было совершенно покушение, в больницу его доставили с ножевыми ранениями, также в него стреляли из травматического оружия. Как сообщала «Уральская неделя», в июле 2013 года «преступники, совершившие нападение на известного журналиста - 26-летний Алмаз Батырхаиров, 24-летний Манарбек Акбулатов, а также организатор Асхат Тахамбетов и водитель Мурсалим Султангереев - были приговорены Западно-Казахстанским межрайонным уголовным судом к длительным срокам, 11 и 15 годам заключения».