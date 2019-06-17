Мажилисмены одобрили его кандидатуру на пост главы нового ведомства
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Бахыт Султанов возглавит министерство торговли и интеграции
ФОТО 24.KZ

На заседании комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции, сообщается на сайте мажилиса.

Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель канцелярии премьера Галымжан Койшыбаев, который отметил, что Бахыт Султанов имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями. После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции.

Напомним, что Бахыт Султанов ранее был акимом столицы. 13 июня он был освобожден от этой должности.

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