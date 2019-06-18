Он пообещал выслать из страны «миллионы нелегальных иностранцев»
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Трамп анонсировал массовую депортацию мигрантов из США
Фото AP

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе начнется массовая депортация нелегальных мигрантов из США, сообщает ТАСС.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - написал в своем Twitter Трамп.

Президент Соединенных Штатов также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран и приветствовал ужесточение иммиграционных законов в Мексике. Кроме этого, Трамп в очередной раз призвал демократов в Конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу в стране, подчеркнув, что она позволит «скоро» разрешить пограничный кризис.

Ранее замминистра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию Мексики в течение последующих нескольких месяцев и будут находиться в этой стране, пока американские власти будут рассматривать их документы. Напомним, что 7 июня страны заключили соглашение о том, что Мексика примет меры для пресечения нелегальной миграции в США. В частности, республика разместит подразделения Национальной гвардии на южной границе и будет бороться с торговлей людьми.

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