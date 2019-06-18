Трамп анонсировал массовую депортацию мигрантов из США

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - написал в своем Twitter Трамп.

Президент Соединенных Штатов также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран и приветствовал ужесточение иммиграционных законов в Мексике. Кроме этого, Трамп в очередной раз призвал демократов в Конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу в стране, подчеркнув, что она позволит «скоро» разрешить пограничный кризис.

Ранее замминистра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию Мексики в течение последующих нескольких месяцев и будут находиться в этой стране, пока американские власти будут рассматривать их документы. Напомним, что 7 июня страны заключили соглашение о том, что Мексика примет меры для пресечения нелегальной миграции в США. В частности, республика разместит подразделения Национальной гвардии на южной границе и будет бороться с торговлей людьми.