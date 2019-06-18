6 из них находятся в больнице
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Более 300 полицейских пострадали в ходе митингов в Казахстане, заявили в МВД
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Алия Иксанова, Vласть

Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, 6 из них находятся в больнице, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, 6 из них находятся сейчас в госпитале. Это за трое суток – 9, 10, 11 июня», - сказал Тургумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Он еще раз напомнил, что «стражи правопорядка никаких специальных средств не применяли, был сдерживающий фактор».

«Вы видели на видео- и фотосъемке, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдергивают, избивают», - сказал Тургумбаев.

По его словам, в основном полицейские получили легкие телесные повреждения, но есть «и перелом голени, черепно-мозговые травмы».

«Потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями, арматурой, которую использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку», - сказал министр.

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