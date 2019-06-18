Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил создание нового министерства торговли и интеграции. По его словам, необходимо усилить политику продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках.

Он напомнил, что новому ведомству перейдет часть функции министерства нацэкономики в части внутренней и внешней торговли, продвижения торговли, а также функции комитета по тех регулированию от министерства индустрии и инфраструктурного развития, и из министерства иностранных дел передается функция по координации продвижения экспорта.

«Речь идет о том, что мы должны усилить политику продвижения наших казахстанских товаров на зарубежных рынках, повысить эффективность защиты внутреннего рынка от некачественных импортных товаров. Поэтому речь идет о том, чтобы усиливалась наша торговая политика, а также политика, направленная на дальнейшую интеграцию казахстанской экономики в мировую экономику», - сказал Смаилов в кулуарах правительства во вторник.

Отвечая на вопрос, какова необходимость создания такого министерства, глава Минфина отметил, что на фоне борьбы за рынки сбыта нужно усилить нашу политику в этой сфере.

«Дело в том, что сейчас, как вы видите, на мировой арене усиливается торгово-протекционистская война между государствами, и в регионе мы тоже наблюдаем, что некоторые соседние страны вводят меры по, скажем, снижению таможенных пошлин на некоторые товары, сырье для перерабатывающих своих производств, что делает их продукцию более конкурентоспособной. То есть мы видим, что идет борьба за рынки сбытов. Эта борьба усиливается, и на данном этапе было принято решение, что нужно также усилить нашу политику в этой сфере. Поэтому было создано данное министерство», - пояснил Смаилов.

Он также сообщил, что увеличивать численность госслужащих не планируется, «поскольку речь идет о перераспределении функций».