Facebook запустит цифровой кошелек для криптовалюты в 2020 году

Компания Facebook создает спецподразделение Calibra, которое займется финансовыми услугами во всех сервисах компании. Как пишут «Ведомости» , в следующем году Calibra запустит первый продукт – цифровой кошелек для криптовалюты Libra.

Цифровой кошелек интегрируют в мессенджеры Facebook и WhatsApp, также он будет доступен в виде отдельного приложения. С его помощью можно будет оплачивать, пересылать и сберегать деньги. А в дальнейшем планируется внедрить дополнительные финансовые сервисы для предпринимателей и физлиц: с помощью цифрового кошелька они смогут оплачивать счета в «одно касание» или проезд в общественном транспорте.

Кроме этого, компания обещает внедрить современные средства защиты денег пользователей от мошенников, которые используют банки. Так, для доступа к кошельку придется проходить процедуру верификации, а автоматизированные системы будут отслеживать операции с кошельком для предотвращения хищений. В случае утери телефона или пароля, пользователи смогут обратиться в службу поддержки, которая будет решать проблему в режиме реального времени. Если же все-таки кто-то пострадает от мошенников, то Facebook обещает выплачивать компенсации. Также в компании заверили о безопасности персональных данных пользователей.

Уже известно, что в проекте примут участие три крупнейшие платежные системы: Visa, Mastercard и Paypal. Также в проекте заинтересован Uber. Все вместе они вложат в разработку криптовалюты примерно по $10 млн. Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что сейчас с Libra готовы сотрудничать 27 компаний, в их числе Booking.com, eBay, Vodafone, Spotify, Ahchorage, Coinbase, Lyft и др.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цифровая валюта будет привязана к доллару США, «чтобы минимизировать волатильность».